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14:23   6 Марта 2021
Общество

Россиян призвали прививаться повторно при малом количестве антител в организме

Россиян призвали прививаться повторно при малом количестве антител в организме

Повторная прививка от коронавируса необходима тем, у кого в организме не выработалось достаточно антител после вакцинации.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов на конгрессе педиатров России.

Если после заболевания COVID-19 не сформировался устойчивый и достаточный иммунный ответ, также необходимо вакцинироваться, отметил Лиознов. В течение одного-двух лет можно привить все группы риска. Сложность заключается в том, что отсутствуют критерии, по которым будет определяться необходимость вакцинации переболевших, отметил специалист.

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#вакцинация #коронавирус #лиознов

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