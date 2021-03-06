Песков не подтвердил слух о новом повышении пенсионного возраста

Мнение депутата Госдумы Валерия Рашкина о том, что россиянам могут вновь увеличить возраст выхода на пенсию, оспорили в Кремле.

Мнение депутата Госдумы Валерия Рашкина о том, что россиянам могут вновь увеличить возраст выхода на пенсию, оспорили в Кремле.

Это ошибочное утверждение, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу".

Рашкин считает, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто после думских выборов 2021 года. По его версии, власти решатся на такой шаг, поскольку предыдущее повышение не смогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

В Правительстве России ранее отказались от законопроекта сенатора Василия Иконникова, который предложил снизить пенсионный возраст с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.