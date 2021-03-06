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14:02   6 Марта 2021
Политика

Кремль не планирует переносить совещание с Путиным из-за болезни Орешкина

Кремль не планирует переносить совещание с Путиным из-за болезни Орешкина

Помощник президента России заразился коронавирусом, об этом 6 марта рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пожелал ему здоровья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 6 марта, что запланированная встреча Владимира Путина с кабмином состоится по расписанию. Ее решили не отменять из-за того, что Максим Орешкин не сможет физически принимать в ней участие из-за COVID-19.

Дмитрий Песков пояснил, что рабочий процесс идет своим чередом. При этом он подчеркнул, что президент России лично не встречался с зараженным помощником, поэтому его здоровью ничего не угрожает. Максим Орешкин получает всю необходимую медицинскую помощь.

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