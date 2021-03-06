Американские ЗРК Patriot будут оснащаться израильскими ракетами

Ракета-перехватчик SkyCeptor, которая была создана для зенитного комплекса "Праща Давида" (David’s Sling), адаптирована для американского ЗРК Patriot.

Ракета-перехватчик SkyCeptor, которая была создана для зенитного комплекса "Праща Давида" (David’s Sling), адаптирована для американского ЗРК Patriot.

Американская компания Raytheon и израильская Rafael объявили о завершении работы над новой версией ракеты-перехватчика SkyCeptor среднего радиуса действия. Разработчики планируют провести демонстрационные испытания модернизированной ракеты до конца 2021 года.

По словам представителя компании Rafael Пини Юнгмана, обновленная ракета сделает американские комплексы Patriot более универсальным, позволив им перехватывать воздушные цели, которые сегодня не входят в зону ответственности американских ЗРК. Стоимость базовой ракеты для Patriot в три раза выше модернизированной SkyCeptor.

Стоит отметить, что 2019 году ЗРК Patriot не смогли отразить ракетную атаку беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Позднее в Минобороны РФ прокомментировали данный инцидент, отметив, что причинами случившегося является несоответствие реальных возможностей американского ЗРК заявленным характеристикам и низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами.