13:51 6 Марта 2021Россия
Путин не встречался лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в последнее время не встречался лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заболел коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У них не было прямых контактов», — сказал Песков, отметив, что президент с помощником общался только по видеосвязи.
Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что бывший министр экономического развития Максим Орешкин заразился Covid-19.