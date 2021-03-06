Путин не встречался лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в последнее время не встречался лично со своим помощником Максимом Орешкиным, который заболел коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У них не было прямых контактов», — сказал Песков, отметив, что президент с помощником общался только по видеосвязи.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что бывший министр экономического развития Максим Орешкин заразился Covid-19.