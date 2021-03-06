Глава кабмина поторопил разработчиков проекта развития БАМ и Транссиба

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал разработчиков проекта модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба ускориться.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал разработчиков проекта модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба ускориться.

Премьер-министр требует разработать график реализации этапов работ, в ходе которых будет проводиться расширение пропускной способности БАМ и Транссиба в кратчайшие сроки. Данное заявление было озвучено на совещании по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"Прошу вас ускорить эту работу", — передает слова премьера "Интерфакс".

Он уточнил, что ожидает "предельно конкретного" документа с четко обозначенными сроками по каждому из участков. В свою очередь, это способствует формированию плана, на который будут ориентироваться все заинтересованные в развитии своих проектов вокруг Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Российское правительство одобрило программу развития Кузбасса до 2035 года. Она направлена на обеспечение устойчивого подъема угольной промышленности в регионе, рассказал Михаил Мишустин. Стратегия развития Кузбасса способствует диверсификации местной экономики, ранее сообщала "Политика сегодня".