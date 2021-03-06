Полиция поймала "Лютого Зайца", торговавшего наркотиками в Петербурге

Мужчину, который занимался распространением наркотиков в Петербурге, поймали правоохранители. У него дома провели обыск.

Мужчину, который занимался распространением наркотиков в Петербурге, поймали правоохранители. У него дома провели обыск.

Сотрудники правоохранительных органов в Северной столице арестовали закладчика наркотиков на улице Червонного Казачества. Молодой человек оказался родом из Белоруссии. У него изъяли 16 пакетов с запрещенными веществами.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника. У него дома нашли и изъяли еще восемь пакетов с наркотиком, которые отправят на экспертизу.

По данным следствия, подозреваемый делал закладки наркотиков и продавал их в Сети под ником "Лютый Заяц". Изучив данные в его телефоне, правоохранители узнали, где находятся еще четыре тайника. Против молодого человека было возбуждено уголовное дело.