Обвал бетонного забора на омском заводе привел к гибели пожилой женщины

Гибель пенсионерки под завалами бетонного забора заинтересовала полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Гибель пенсионерки под завалами бетонного забора заинтересовала полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Омские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ознакомившись с материалами дела о гибели пенсионерки около завода "Омскшина".

Трагедия произошла накануне из-за того, что тепловоз, двигавшийся по территории промышленного предприятия, задел металлические ворота и спровоцировал обвал бетонного забора на случайных прохожих. В результате инцидента пострадали три женщины, одна из которых скончалась в больнице.

Сообщается, что ОАО "РЖД" не имеет отношения к подвижному составу, по вине которого произошло ЧП.