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13:38   6 Марта 2021
Происшествия

Обвал бетонного забора на омском заводе привел к гибели пожилой женщины

Обвал бетонного забора на омском заводе привел к гибели пожилой женщины

Гибель пенсионерки под завалами бетонного забора заинтересовала полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Омские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ознакомившись с материалами дела о гибели пенсионерки около завода "Омскшина".

Трагедия произошла накануне из-за того, что тепловоз, двигавшийся по территории промышленного предприятия, задел металлические ворота и спровоцировал обвал бетонного забора на случайных прохожих. В результате инцидента пострадали три женщины, одна из которых скончалась в больнице.

Сообщается, что ОАО "РЖД" не имеет отношения к подвижному составу, по вине которого произошло ЧП.

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#смерть #омск #обвал

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