Терешкова получила поздравление от Путина с 84-летием

Глава государства пожелал имениннице здоровья и всего наилучшего.

Российский лидер Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя ССР, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения. Он отметил, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», —сказал Путин.

Президент добавил, что на протяжении многих лет ее знания, опыт и стремление быть сопричастной к судьбе страны все так же востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

Путин пожелал имениннице здоровья и всего наилучшего, а также поздравил ее с наступающим Международным женским днем.

Валентина Терешкова совершила совершила свой первый полет в космос 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Он длился практически трое суток. Интересно, что в день полета Терешкова сказала близким, что уезжает на соревнования парашютистов.