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13:14   6 Марта 2021
Происшествия

Двое маленьких детей сгорели в деревянном доме в Хабаровском крае

Двое маленьких детей сгорели в деревянном доме в Хабаровском крае

Жителей поселка Березовый шокировали последствия мощного пожара. В огне погибли двое детей, которым не было и трех лет.

Трагедия произошла в дневное время суток. К приезду сотрудников МЧС полыхал деревянный дом с несколькими квартирами. Площадь пожара составила 270 кв. метров. С огнем, который полностью охватил строение, боролись несколько часов.

В сгоревшем доме были найдены тела двух детей. Малыши находились в квартире без присмотра. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Позднее выяснилось, что дом был оборудован пожарным извещателем. Кроме того, с проживавшей там семьей был проведен необходимый инструктаж.

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#дети #пожар #смерть

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