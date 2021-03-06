Двое маленьких детей сгорели в деревянном доме в Хабаровском крае

Жителей поселка Березовый шокировали последствия мощного пожара. В огне погибли двое детей, которым не было и трех лет.

Жителей поселка Березовый шокировали последствия мощного пожара. В огне погибли двое детей, которым не было и трех лет.

Трагедия произошла в дневное время суток. К приезду сотрудников МЧС полыхал деревянный дом с несколькими квартирами. Площадь пожара составила 270 кв. метров. С огнем, который полностью охватил строение, боролись несколько часов.

В сгоревшем доме были найдены тела двух детей. Малыши находились в квартире без присмотра. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Позднее выяснилось, что дом был оборудован пожарным извещателем. Кроме того, с проживавшей там семьей был проведен необходимый инструктаж.