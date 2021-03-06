Авария с двумя грузовиками под Новосибирском унесла жизнь водителя

Мужчина погиб в ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Мужчина погиб в ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Смертельная авария случилась на 1414-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе. Мужчина за рулем грузового автомобиля Isuzu ехал из Омска в Новосибирск.

В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль врезался в стоявшую на левой полосе иномарку. В результате произошедшего автомобилист погиб до приезда врачей скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося, а также личность погибшего мужчины.