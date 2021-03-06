12:57 6 Марта 2021Происшествия
Авария с двумя грузовиками под Новосибирском унесла жизнь водителя
Мужчина погиб в ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Мужчина погиб в ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Смертельная авария случилась на 1414-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе. Мужчина за рулем грузового автомобиля Isuzu ехал из Омска в Новосибирск.
В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль врезался в стоявшую на левой полосе иномарку. В результате произошедшего автомобилист погиб до приезда врачей скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося, а также личность погибшего мужчины.