Фотограф снимал порнографию в украинском детском саду

Полиция взяла под стражу фотографа, который пять лет занимался съемкой порно с детьми в одном из образовательных учреждений.

Полиция взяла под стражу фотографа, который пять лет занимался съемкой порно с детьми в одном из образовательных учреждений.

Гражданин Украины на протяжении пяти лет занимался съемкой детской порнографии, к которой привлекал воспитанников детского сада. По имеющейся у полиции информации, злоумышленник выдал себя за профессионального фотографа и установил доверительные отношения с администрацией детского сада.

Он смог добиться того, чтобы оставаться наедине с группой детей. В отсутствие посторонних он раздевал малышей и делал порнографические снимки. После этого мужчина продавал фото в интернете.

Из-за действий злоумышленника, по данным следствия, пострадали более 50 детей. Подозреваемому грозит 12 лет тюремного заключения. Сейчас он находится под стражей.