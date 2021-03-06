Глава Правительства РФ встретился с победительницей конкурса "Лидеры России"

Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился со своей подопечной по конкурсу "Лидеры России" Людмилой Некрасовой во время рабочей поездки в Новосибирск.

Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился со своей подопечной по конкурсу "Лидеры России" Людмилой Некрасовой во время рабочей поездки в Новосибирск.

Во время встречи премьер-министр поздравил Некрасову с назначением на пост директора Специализированного учебно-научного центра физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета.

Михаил Мишустин рассказал, что Людмила Андреевна стала победительницей конкурса "Лидеры России". После этого руководитель кабинета министров решил выбрать ее в качестве наставляемой.

Российский премьер также пообещал построить новый корпус при новосибирском образовательном учреждении, в котором будет досуговый центр, лаборатория, общежитие и физико-математическая школа.