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12:46   6 Марта 2021
Общество

Ветераны ВС Армении собрались на митинг в Ереване за отставку Пашиняна

Ветераны ВС Армении собрались на митинг в Ереване за отставку Пашиняна

Митинг ветеранов Вооруженных сил Армении проходит на окраине Еревана у здания Минобороны, говорится в сообщениях СМИ.

Военнослужащие запаса выражают свою поддержку Генштабу ВС Армении, а также требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Ветераны планируют пройти маршем от Минобороны до парламента. В 14:00 по Москве с аналогичным требованием пройдет митинг оппозиционных сил.

В Армении продолжается внутриполитический кризис после слов Пашиняна об "Искандерах". Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял слова премьера, за что был смещен с поста. Пашинян потребовал отставки и от главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако тот в ответ заявил о необходимости покинуть пост самому Пашиняну. В Ереване продолжаются митинги оппозиции.

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