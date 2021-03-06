Перечислены обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции человеку нужно в обязательном порядке провести полное обследование организма.

После перенесенной коронавирусной инфекции человеку нужно в обязательном порядке провести полное обследование организма.

Людям, которые переболели COVID-19, в обязательном порядке нужно обследовать сердце и легкие, а также посетить невролога и эндокринолога. Такие рекомендации дали врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, врач-эндокринолог Юрий Потешкин и другие специалисты.

После выздоровления необходимо записаться на прием к кардиологу. Это нужно сделать для недопущения развития острой сердечной недостаточности, считают медики.

"Одним из осложнений COVID-19 является миокардит", — заявил врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан изданию "Аргументы и факты".

Кроме того, COVID-19 может спровоцировать образование тромбов или привести к гиперкоагуляции легких. Эта инфекция провоцирует ухудшение кровоснабжения, из-за чего пациенты могут страдать от одышки или неврологических расстройств, добавил он.

"При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая повышает риск развития диабета", — предупредил эндокринолог Юрий Потешкин, порекомендовав пациентам проверить эндокринную систему.

Ко всему прочему, коронавирус может спровоцировать фиброзные изменения в легких. Для их восстановления человеку нужно в обязательном порядке обратиться к врачу, который посоветует специальный массаж и гимнастику для дыхания, рассказал врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов.

Заболевшие COVID-19 дети перестают быть заразными для окружающих спустя 10 дней. При этом вирус может продолжать выделяться в течение месяца, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает телеканал "360".