Мальчик и два водителя погибли в ДТП под Саратовом

"Лада Гранта" и ВАЗ-2112 столкнулись под Красноармейском. В результате удара на месте погибли три человека — оба водителя и ребенок. Обстоятельства выясняются.

"Лада Гранта" и ВАЗ-2112 столкнулись под Красноармейском. В результате удара на месте погибли три человека — оба водителя и ребенок. Обстоятельства выясняются.

Смертельная авария произошла на 371-м километре автодороги Сызрань — Саратов —Волгоград. Белый ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", после чего последняя вылетела в кювет. В аварии погибли ребенок и двое взрослых, сообщили в региональном управлении МВД.

Медики скорой помощи, которые экстренно выехали на место происшествия, не смогли помочь пострадавшим. Оба водителя и маленький мальчик получили несовместимые с жизнью травмы, они скончались до приезда врачей. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства трагедии.