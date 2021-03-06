Семьи с детьми могут получить еще одну выплату от государства

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплаты семьям с детьми на домашнем обучении.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплаты семьям с детьми на домашнем обучении.

Он отметил, что в таких ситуациях родители частично берут на себя функцию государства, чем экономят средства в бюджете, а потому помощь подобным семьям была бы логичной.

"Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям", — пояснил Смолин.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день регионы сами принимают решения во вопросу социальных выплат. По его словам, в 2020 году только шесть субъектов России помогали таким семьям.

По данному вопросу высказался и член совета общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин. Он подчеркнул, что на данный момент дети на домашнем обучении не имеют льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10–11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов.