Конституция Германии может лишиться слова «раса»

Правительство внесет изменения в текст основного закона уже на следующей неделе.

Правящая в Германии коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать из конституции понятие «раса». Об этом пишет издание Der Spiegel.

В третьем параграфе конституции ФРГ есть запрет дискриминации на основании расы. Предлагается заменить слово «раса» на «расистские основания». Впрочем, некоторые считают, что требуются более радикальные изменения текста, поскольку предлагаемый вариант не искореняет представление о существовании рас.

Инициатива убрать слово «раса» из конституции принадлежит министру юстиции Германии Кристине Ламбрехт. Она выступила с ней в начале февраля. Планируется, что немецкое правительство внесет изменения в текст основного закона уже на следующей неделе.

Для одобрения необходимо заручиться поддержкой как минимум двух третей депутатов Бундестага и такого же числа представителей Бундесрата (палата представителей федеральных земель). Будет ли это осуществлено, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что агрессивная политика США в отношении расизма заставляет школьников испытывать страх. Эксперты рекомендуют «сбавить обороты» в антирасистской борьбе, чтобы не вызвать обратный эффект в обществе.