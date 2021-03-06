Французское СМИ заподозрило Москву и Париж в тайной дипломатии

Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга в конце 2020 года, однако никому об этом не сообщили. Информацию об этом опубликовала французская газета Les Echos.

Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга в конце 2020 года, однако никому об этом не сообщили. Информацию об этом опубликовала французская газета Les Echos.

Французские журналисты заявили, что власти страны выслали одного из сотрудников экономического департамента посольства РФ в Париже. Дипломата заподозрили в шпионаже. Россия в ответ на это пошла на симметричный шаг и отправила одного из работников экономического отдела посольства Франции в Москве на родину. Публично об этом обмене нигде не сообщалось.

"В конце 2020 года страны пытались сохранить, по крайней мере внешне, хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности на фоне предполагаемого отравления Алексея Навального", — считают в Les Echos.

СМИ отметило, что во французском диппредставительстве отказались комментировать информацию о взаимной высылке дипломатов. Тем не менее в конце прошлого года несколько чиновников из Франции посетили Москву с официальным визитом.