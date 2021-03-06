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12:12   6 Марта 2021
Общество

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о выставке народных художественных промыслов России

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о выставке народных художественных промыслов России

Подмосковье представило стенд товаров народного творчества на выставке народных промыслов России. О подмосковных мастерах рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Подмосковный стенд на выставке "Ладья" стал самым большим, область богата талантами, конкурентов у нее нет, заявила Виртуозова. Солидная часть главных народных промыслов сосредоточена в регионе, подчеркнула вице-губернатор в интервью телеканалу "360". В Подмосковье работают программы для поддержки отрасли, несмотря на трудности недавних месяцев. Стенд стал главным на выставке.

Отдельную благодарность Виртуозова выразила мастерам, которые не утратили знаний и умений. Каждый предмет, созданный их руками, уникален. Министерство образования Московской области принимает активное участие в просвещении детей — организовывает экскурсии к ремесленникам. Дети проникаются атмосферой творчества и понимают, какую ценность оно представляет.

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#подмосковье #выставка #промыслы

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