Вице-губернатор Подмосковья рассказал о выставке народных художественных промыслов России

Подмосковье представило стенд товаров народного творчества на выставке народных промыслов России. О подмосковных мастерах рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Подмосковье представило стенд товаров народного творчества на выставке народных промыслов России. О подмосковных мастерах рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Подмосковный стенд на выставке "Ладья" стал самым большим, область богата талантами, конкурентов у нее нет, заявила Виртуозова. Солидная часть главных народных промыслов сосредоточена в регионе, подчеркнула вице-губернатор в интервью телеканалу "360". В Подмосковье работают программы для поддержки отрасли, несмотря на трудности недавних месяцев. Стенд стал главным на выставке.

Отдельную благодарность Виртуозова выразила мастерам, которые не утратили знаний и умений. Каждый предмет, созданный их руками, уникален. Министерство образования Московской области принимает активное участие в просвещении детей — организовывает экскурсии к ремесленникам. Дети проникаются атмосферой творчества и понимают, какую ценность оно представляет.