Меган Маркл обвинила королевскую семью в распространении компромата на нее

Меган Маркл и принц Гарри воспользовались правом свободно высказываться после того, как сложили с себя королевские полномочия и дали откровенное интервью Опре Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри воспользовались правом свободно высказываться после того, как сложили с себя королевские полномочия и дали откровенное интервью Опре Уинфри.

Несколько анонсов к большому интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри появились на американском телеканале CBS. В одном из таких фрагментов прозвучали слова Меган Маркл, согласно которым члены монаршей семьи "увековечивают ложь" о ней. Она обвинила помощников королевского двора в том, что те предлагали журналистам сюжеты о личной жизни супругов. При этом представители Букингемского дворца не защищали ее и принца Гарри от нападок прессы. Также она отметила, что, давая столь откровенные ответы, муж и жена многим рискуют, однако и молчать больше они не могут.

Меган Маркл вспомнила, что, будучи членом королевской семьи, у нее не было права свободно общаться с представителями прессы. Опра Уинфри несколько лет назад хотела взять у нее большое интервью, но жена принца Гарри отказалась, аргументировав это тем, что готовится к свадьбе и это время неподходящее. Также на телевидении появился еще один анонс, в котором телеведущая комментирует ответ герцога и герцогини Сассекских фразой: "Вы говорите невероятно шокирующие вещи".