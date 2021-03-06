В ДНР мирный житель получил осколочное ранение из-за обстрелов ВСУ

ВСУ неоднократно обстреливали окраины Донецка в течение нескольких дней, вследствие чего мирный житель получил осколочное ранение.

ВСУ неоднократно обстреливали окраины Донецка в течение нескольких дней, вследствие чего мирный житель получил осколочное ранение.

В результате обстрела села Старомихайловки на окраине Донецка был ранен местный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики при Объединенном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"26-летний мирный житель села Старомихайловки получил осколочное ранение левой голени. Пострадавший был доставлен в травмпункт 24-й больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении, распространенном представительством ДНР в СЦКК.

Ранее Народной милицией ДНР было получено разрешение открывать "предупреждающий огонь" по огневым точкам ВСУ.