Папа римский Франциск и великий аятолла Али Систани обсудили безопасность христиан

Первая в истории папства встреча понтифика и духовного лидера шиитов Ирака состоялась в Багдаде, в резиденции в Эн-Наджафе — духовном центре мусульман-шиитов.

Первая в истории папства встреча понтифика и духовного лидера шиитов Ирака состоялась в Багдаде, в резиденции в Эн-Наджафе — духовном центре мусульман-шиитов.

Она имела строго личный характер и продлилась около 40 минут, отметили в службе печати Святого престола. Систани подтвердил важность безопасного и мирного проживания христиан как часть иракского общества, а также подчеркнул важность роли духовных лидеров в прекращении страданий людей.

Глава Римско-католической церкви во время беседы указал на необходимость диалога разных религий для установления мира в Ближневосточном регионе и поблагодарил великого аятоллу за то, что тот встал на защиту слабых "перед лицом насилия самых тяжелых лет".