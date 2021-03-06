Рогозин поблагодарил NASA за полезный "пинок" космической отрасли

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил благодарность США за "пинок", стимулировавший сокращение затрат на космические запуски в России.

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил благодарность США за "пинок", стимулировавший сокращение затрат на космические запуски в России.

Глава Роскосмоса поделился мнением по поводу демпинга рынка космических пусков со стороны США в своем Telegram-канале. Рогозин отметил, что демпинг NASA стал "пинком" для всей космической отрасли и пошел на пользу Роскосмосу.

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", — отметил Рогозин.

Накануне стало известно, что NASA подняло цены на доставку грузов на МКС, доставка одного килограмма будет обходиться в 20 тысяч долларов вместо трех, а возвращение на Землю будет стоить 40 тысяч вместо шести. Из-за этого час времени астронавта будет стоить не 17, а 130 тысяч долларов.