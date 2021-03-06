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11:47   6 Марта 2021
Технологии

Рогозин поблагодарил NASA за полезный "пинок" космической отрасли

Рогозин поблагодарил NASA за полезный "пинок" космической отрасли

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил благодарность США за "пинок", стимулировавший сокращение затрат на космические запуски в России.

Глава Роскосмоса поделился мнением по поводу демпинга рынка космических пусков со стороны США в своем Telegram-канале. Рогозин отметил, что демпинг NASA стал "пинком" для всей космической отрасли и пошел на пользу Роскосмосу.

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", — отметил Рогозин.

Накануне стало известно, что NASA подняло цены на доставку грузов на МКС, доставка одного килограмма будет обходиться в 20 тысяч долларов вместо трех, а возвращение на Землю будет стоить 40 тысяч вместо шести. Из-за этого час времени астронавта будет стоить не 17, а 130 тысяч долларов.

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#рогозин #роскосмос #мкс

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