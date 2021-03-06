Власти Украины подтвердили смерть сограждан в аварии в Польше

Рейсовый автобус с туристами попал в аварию на территории Польши. По данным МИД Украины, в результате ДТП погибли шесть граждан страны.

Рейсовый автобус с туристами попал в аварию на территории Польши. По данным МИД Украины, в результате ДТП погибли шесть граждан страны.

Трагедия произошла на участке дороги в Подкарпатском воеводстве в юго-восточной части страны. На месте происшествия побывал украинский консул. Он выяснил информацию по погибшим и пострадавшим. Раненых отправили в больницы двух расположенных рядом городов. Остальные пока размещены в хостелах и школах.

По предварительным данным, в аварии серьезно пострадали 15 человек, шестеро погибли. Эксперты выясняют причины, повлекшие за собой смертельное ДТП.