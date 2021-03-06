Водитель иномарки сбил двух шедших в поликлинику пенсионерок на Урале и скрылся

Мужчину, сбившего пожилых женщин в Свердловской области и скрывшегося с места ДТП, сейчас ищет полиция.

Мужчину, сбившего пожилых женщин в Свердловской области и скрывшегося с места ДТП, сейчас ищет полиция.

Автомобилист в Качканаре на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пенсионерок. От полученных травм женщины скончались. Сам водитель за рулем Honda Integra скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Свердлова. По имеющимся у полиции данным, 79-летняя и 83-летняя женщины направлялись в поликлинику и решили перейти дорогу на нерегулируемом переходе, когда их сбила машина.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. По дороге в больницу старшая жительница скончалась. За жизнь второй пенсионерки боролись врачи, однако им не удалось ее спасти. Полиция ищет инициатора ДТП.