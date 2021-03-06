В Ленобласть придут метель и штормовой ветер 6 марта

МЧС предупреждает жителей о риске аварий и травм.

Метель с порывистым ветром ждет жителей Ленинградской области в субботу, 6 марта. МЧС региона объявило штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», непогода начнется во второй половине дня. Западный ветер подует со скоростью 15–20 метров в секунду. МЧС предупреждает о высокой аварийности на дорогах из-за гололеда. Парковать личный транспорт стоит подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Спасатели также предостерегли жителей области от выхода на лед.