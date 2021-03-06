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12:01   6 Марта 2021
Общество

В Ленобласть придут метель и штормовой ветер 6 марта

В Ленобласть придут метель и штормовой ветер 6 марта

Метель с порывистым ветром ждет жителей Ленинградской области в субботу, 6 марта. МЧС региона объявило штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», непогода начнется во второй половине дня. Западный ветер подует со скоростью 15–20 метров в секунду.  МЧС предупреждает о высокой аварийности на дорогах из-за гололеда. Парковать личный транспорт стоит подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Спасатели также предостерегли жителей области от выхода на лед.

 

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#ленобласть #погода #снег

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