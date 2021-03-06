Экипаж МКС приступил к новому этапу герметизации трещины в модуле "Звезда"

Космонавты Международной космической станции (МКС) приступили к новому этапу устранения негерметичности в российском модуле "Звезда".

Космонавты Международной космической станции (МКС) приступили к новому этапу устранения негерметичности в российском модуле "Звезда".

Экипаж МКС нанесет еще один слой герметика на армированную накладку, установленную накануне на трещину на станции. Об этом информирует пресс-служба ракетно-космической корпорации "Энергия" (Роскосмос).

Как ранее заявил заместитель руководителя летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, этот шаг должен стать финальным в процессе закрытия первой трещины на МКС.

Накануне разрыв заделали специальной армированной заплатой. Затем члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять давление в этой области и подготовить разрыв к дальнейшей герметизации. После сверления команда очистила место утечки спиртовой салфеткой и покрыла трещину специальной герметичной смесью.