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11:36   6 Марта 2021
Экономика

Минтранс РФ подтвердил поставки белорусской нефти в порты России

Минтранс РФ подтвердил поставки белорусской нефти в порты России

Министерство транспорта Российской Федерации подтвердило отправку белорусских нефтепродуктов в отечественные порты.

Первые партии нефти начали поставлять в Россию с 5 марта, заявляет ведомство. Груз был отправлен ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

«Для перевалки в терминале ООО «Портэнерго», морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина», — пишет ПРАЙМ.

Груз ожидается в терминале «Портэнерго» 9 марта. К тому же стало известно об отправке партии мазута объемом 3,6 тыс. тонны 6 марта: данный груз направили в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.

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#нефть #белоруссия #груз

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