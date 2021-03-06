Минтранс РФ подтвердил поставки белорусской нефти в порты России

Министерство транспорта Российской Федерации подтвердило отправку белорусских нефтепродуктов в отечественные порты.

Министерство транспорта Российской Федерации подтвердило отправку белорусских нефтепродуктов в отечественные порты.

Первые партии нефти начали поставлять в Россию с 5 марта, заявляет ведомство. Груз был отправлен ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

«Для перевалки в терминале ООО «Портэнерго», морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина», — пишет ПРАЙМ.

Груз ожидается в терминале «Портэнерго» 9 марта. К тому же стало известно об отправке партии мазута объемом 3,6 тыс. тонны 6 марта: данный груз направили в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.