Помощник президента РФ Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента России Максим Орешкин заболел COVID-19. Об этом в субботу сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Помощник президента России Максим Орешкин заболел COVID-19. Об этом в субботу сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Глава кабмина отметил, что, несмотря на диагноз, Орешкин остается на связи. Он также передал помощнику главы государства "пожелания здоровья". Подробности о состоянии заболевшего не приводятся, сам он по этому поводу не высказывался.

Мишустин 6 марта прибыл в Кемерово для проведения совещаний по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и социально-экономического развития региона.