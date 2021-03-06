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11:33   6 Марта 2021
Общество

Помощник президента РФ Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента РФ Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента России Максим Орешкин заболел COVID-19. Об этом в субботу сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Глава кабмина отметил, что, несмотря на диагноз, Орешкин остается на связи. Он также передал помощнику главы государства "пожелания здоровья". Подробности о состоянии заболевшего не приводятся, сам он по этому поводу не высказывался.

Мишустин 6 марта прибыл в Кемерово для проведения совещаний по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и социально-экономического развития региона.

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#орешкин #коронавирус #COVID-19

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