Нанесшего травмы полицейскому таксиста-бутлегера задержали в Иркутской области

Таксист, нелегально продававший алкоголь через электронное приложение, арестован в Иркутске. При задержании он попытался скрыться и травмировал стража порядка.

Таксист, нелегально продававший алкоголь через электронное приложение, арестован в Иркутске. При задержании он попытался скрыться и травмировал стража порядка.

Следователи завели против злоумышленника уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантом оказался уроженец Киргизии, сообщает региональный СК.

По данным ведомства, подозреваемый нелегально доставлял спиртные напитки клиентам, которые делали заказ через приложение. Полиция выследила мужчину, но при задержании он попытался сбежать. Он зажал руку силовика стеклом своей машины, а после протащил стража порядка за авто. Правоохранитель получил травмы. Иностранцу теперь грозит реальный срок.