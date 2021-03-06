Путин поручил определить, какой орган власти будет отвечать за защиту семьи и детства

Кабинету министров РФ поручили определить орган власти, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детства. Поручение дал президент России Владимир Путин.

Кабинету министров РФ поручили определить орган власти, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детства. Поручение дал президент России Владимир Путин.

Срок для исполнения указан 1 июля 2021 года, до этого времени кабинет министров должен определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет отвечать за выработку и реализацию политики в области защиты семьи и детей и представить соответствующее предложение.

Выбранный орган возьмет на себя ответственность за разработку социальных мер поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также ему предстоит заняться профилактикой семейного неблагополучия.