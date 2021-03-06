Депутат Рады предрек Зеленскому удел расстрелянного румынского диктатора

Рабинович обвинил главу государства в построении фашистского режима на Украине.

Украинского президента Владимира Зеленского ждет судьба расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николая Чаушеску. Такое заявление сделал депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он также обвинил Зеленского в построении фашистского режима на Украине. По словам Рабиновича, президент санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек. Подразделение займется нападениями и физическим устранением неугодных властям журналистов и депутатов, говорится на сайте партии.

«То есть, теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил!», — сказал Рабинович.

Зеленского, «предавшего народ Украины», ждет судьба диктатора Чаушеску, убежден нардеп.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Позже под санкции Зеленского попали сам Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Она заявила, что президент испугался правды и решил «заткнуть рты» оппозиционной прессе.