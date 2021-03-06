Житель Бразилии стал жертвой семи собак. Очевидцы рассказали, что вместо лица у пострадавшего остался голый череп.

Житель Бразилии стал жертвой семи собак. Очевидцы рассказали, что вместо лица у пострадавшего остался голый череп.

Сейчас полиция разыскивает хозяина семи питбулей, растерзавших мужчину на улице, сообщает Daily Star. По данным издания, бразилец отправился на утреннюю пробежку, как вдруг его атаковали обезумевшие животные.

Местные жители, ставшие свидетелями "кровавой бойни", отогнали псов и позвонили в скорую помощь. Врачи забрали 46-летнего искусанного пациента в больницу, однако от тяжелых травм он скончался в медучреждении. Очевидцы отметили, что агрессивные собаки могли сбежать с соседней фермы. Подробности выясняются.