В России выявили 11 022 новых случая коронавируса

Число заражений COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 11 022, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, опубликованные в субботу.

Число заражений COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 11 022, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, опубликованные в субботу.

Инфицированные зарегистрированы во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Московской области (750). Меньше всего — в Магаданской и Еврейской автономной областях (по 6 и 5 соответственно) и в Чукотском автономном округе (2).

Таким образом, всего в РФ насчитывается 4 312 181 случай COVID-19. Справиться с инфекцией смогли 3 900 348 человек, 88 726 скончались. Узнать актуальные данные по ситуации с коронавирусом в стране, а также последние новости по теме можно на портале стопкоронавирус.рф.