Житель Воронежской области убил мужчину из-за громкой музыки

Проживающий в воронежском поселке Панино уроженец Челябинской области нанес 22-летнему молодому человек смертельные травмы. Поводом для конфликта стал шум.

Проживающий в воронежском поселке Панино уроженец Челябинской области нанес 22-летнему молодому человек смертельные травмы. Поводом для конфликта стал шум.

Компания людей громко слушала музыку, отдыхая в припаркованном в спальном районе автомобиле. Вскоре из дома на улице Красная Площадь вышел 38-летний мужчина. У него в руках был металлический предмет, которым челябинец ударил одного из юношей по голове, сообщает пресс-служба СК по региону. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту инцидента уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Они задержали злоумышленника по "горячим следам". Вскоре ему изберут необходимую меру пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.