Пашинян обсудил с госсекретарем США ситуации в Ереване и Карабахе

Блинкен отметил важность партнерских отношений с Арменией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном и заверил его поддержке демократических процессов в Армении. Об этом сообщается на сайт Госдепартмента.

Кроме того, Блинкен «приветствовал усилия по достижению прочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

«Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении», — говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе кабмина Армении также сообщили о разговоре Пашиняна с госсекретарем США, в котором обсуждался вопросы Нагорного Карабаха и двусторонних отношений.

Ранее Соединенные Штаты высказались против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп тогда призвал их не вмешиваться в политику.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху вспыхнул с новой силой в конце сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и начал наступление. Армянская сторона подчеркнула, что первой боевые действия развернула именно азербайджанская армия. Обе стороны объявили мобилизацию. В войне задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей с обеих сторон.

Завершить противостояние удалось лишь 9 ноября путем соглашения о прекращении огня при содействии России. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.