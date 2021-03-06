Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:34   6 Марта 2021
Происшествия

Водитель "Газели" насмерть сбил школьницу в Перми

Водитель "Газели" насмерть сбил школьницу в Перми

Владелец ГАЗ-3302 допустил наезд на 10-летнюю жительницу Перми на пешеходном переходе.

Предполагаемый виновник события двигался по шоссе Космонавтов, когда на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора вышла девочка. В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 42-летний водитель машины был трезв. После изучения всех деталей трагедии они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #смерть #пермь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров