Водитель "Газели" насмерть сбил школьницу в Перми

Владелец ГАЗ-3302 допустил наезд на 10-летнюю жительницу Перми на пешеходном переходе.

Владелец ГАЗ-3302 допустил наезд на 10-летнюю жительницу Перми на пешеходном переходе.

Предполагаемый виновник события двигался по шоссе Космонавтов, когда на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора вышла девочка. В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 42-летний водитель машины был трезв. После изучения всех деталей трагедии они примут решение о возбуждении уголовного дела.