Правительство РФ одобрило программу развития Кузбасса до 2035 года

План развития Кузбасса до 2035 года утвердили в Правительстве России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

План развития Кузбасса до 2035 года утвердили в Правительстве России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа на ближайшие 15 лет позволит обеспечить устойчивый подъем угольной промышленности, рассказал глава кабмина. Стратегия развития Кузбасса направлена на диверсификацию экономики в регионе. Для достижения поставленной цели необходимо провести порядка 20 мероприятий по реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, туризма и транспорта.

Мишустин также планирует обсудить вывоз угля из Кемеровской области, обеспечение логистики в промышленности и социально-экономические проблемы в ходе рабочего совещания. Участниками переговоров станут заместители премьера Александр Новак и Марат Хуснуллин.