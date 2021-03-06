Авария с двумя авто в Башкирии унесла жизнь 25-летней девушки

Смертельное ДТП произошло в Абзелиловском районе Башкирии. В результате погибла девушка, пострадали женщина и двухлетний ребенок.

Смертельное ДТП произошло в Абзелиловском районе Башкирии. В результате погибла девушка, пострадали женщина и двухлетний ребенок.

Крупная авария произошла на 94-м километре трассы Серменево — Амангильдино — Баймак. Дорогу не поделили автомобили ВАЗ-21102 и "УАЗ-Патриот".

От полученных травм в результате столкновения скончалась на месте 25-летняя пассажирка первого автомобиля. Также серьезные травмы получила женщина 48 лет и ребенок двух лет, которые были пассажирами легковушки. Им понадобилась помощь врачей. Благодаря тому, что ребенок сидел в автокресле, он получил незначительные травмы, рассказали в ГИБДД по республике.