9:53 6 Марта 2021Политика
Россия отреагирует на антироссийскую кампанию Британии в СМИ
Великобритания не сможет избежать диалога по утечке, которая свидетельствует о курировании Лондоном антироссийской кампании в СМИ, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Великобритания не сможет избежать диалога по утечке, которая свидетельствует о курировании Лондоном антироссийской кампании в СМИ, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Согласно полученной информации, появились сведения, которые указывают на причастность британских представителей к организации информационной кампании, направленной против Москвы.
Мария Захарова подчеркнула, что Лондон еще не ответил на запрос России по этому вопросу. Однако Великобритании не удастся избежать диалога. По линии российского посольства в скором времени будут сделаны соответствующие представления в адрес британской стороны, добавила спикер.