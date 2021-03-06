Россия отреагирует на антироссийскую кампанию Британии в СМИ

Великобритания не сможет избежать диалога по утечке, которая свидетельствует о курировании Лондоном антироссийской кампании в СМИ, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Великобритания не сможет избежать диалога по утечке, которая свидетельствует о курировании Лондоном антироссийской кампании в СМИ, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Согласно полученной информации, появились сведения, которые указывают на причастность британских представителей к организации информационной кампании, направленной против Москвы.

Мария Захарова подчеркнула, что Лондон еще не ответил на запрос России по этому вопросу. Однако Великобритании не удастся избежать диалога. По линии российского посольства в скором времени будут сделаны соответствующие представления в адрес британской стороны, добавила спикер.