Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   6 Марта 2021
Политика

Россия отреагирует на антироссийскую кампанию Британии в СМИ

Россия отреагирует на антироссийскую кампанию Британии в СМИ

Великобритания не сможет избежать диалога по утечке, которая свидетельствует о курировании Лондоном антироссийской кампании в СМИ, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Согласно полученной информации, появились сведения, которые указывают на причастность британских представителей к организации информационной кампании, направленной против Москвы.

Мария Захарова подчеркнула, что Лондон еще не ответил на запрос России по этому вопросу. Однако Великобритании не удастся избежать диалога. По линии российского посольства в скором времени будут сделаны соответствующие представления в адрес британской стороны, добавила спикер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#захарова #лондон #британия #сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров