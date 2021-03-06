Макс Фрай и Агата Кристи стали любимыми авторами у россиян

Сервис аудиокниг Storytel составил топ любимых писательниц россиян. Так, в пятерку зарубежных авторов вошли Агати Кристи, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.

Сервис аудиокниг Storytel составил топ любимых писательниц россиян. Так, в пятерку зарубежных авторов вошли Агати Кристи, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.

В топ-5 русскоязычных писательниц попали Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Бесспорное лидерство забрала Светлана Мартынчик, известная под псевдонимом Макс Фрай.

Наиболее востребованными творениями русскоязычных писательниц стала "Зуйлеха открывает глаза" Гузели Яхиной. Вторую строчку занимает "Женщины Лазаря" Марины Степновой, после идет "Не жизнь, а сказка" Алены Долецкой, а на четвертом месте снова расположилась Гузель Яхина и ее "Дети мои". Замыкает пятерку лидеров книга Ники Набоковой "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!".

Пятерка лидеров зарубежных произведений состоит из "Города женщин" Элизабет Гилберт, вторая строчка у Джен Синсеро и ее "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". На третьем месте находится "Атлант расправил плечи" (краткая версия) Айн Рэнд, и сразу пара романов Роберта Гэлбрейта (она же Джоан Роулинг, автор франшизы "Гарри Поттер"), "Дурная кровь" и "Смертельная белизна".