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8:28   6 Марта 2021
Политика

Республиканец Круз выдвинул администрации Байдена "ультиматум" из-за "СП-2"

Республиканец Круз выдвинул администрации Байдена "ультиматум" из-за "СП-2"

Кандидатура Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ может быть заблокирована, если администрация президента США Джо Байдена не расширит санкции по газопроводу "Северный поток — 2".

Такое заявление сделал сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, он намерен мешать утверждению нового главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса. Снимет он свою блокировку тогда, когда администрация "выполнит свои юридические обязательства".

Такое заявление может задержать утверждение той или иной кандидатуры. Однако, как заявил Круз, он не намерен останавливать процесс.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ни США, ни Евросоюз не могут перестать идти по пути санкции. Причина кроется в их страхе перед политической волей и независимостью РФ на мировой арене.

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