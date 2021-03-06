Мишустин рассмотрит допфинансирование на возведение ледовой арены в Новосибирске

Вопросы финансирования строительства новой ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году будут решены в ближайшее время.

Вопросы финансирования строительства новой ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году будут решены в ближайшее время.

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел переговоры с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Последний рассказал, как в городе идет подготовка к проведению молодежного чемпионата мира, передает "Царьград". Он уточнил, что основным объектом является новый ледовый дворец, который станет домашней ареной для клуба "Сибирь".

Финансирование строительства стадиона составляет 35% от всей необходимой суммы из федерального бюджета, оставшуюся сумму покрывает областная казна. При этом часть объектов приходится возводить за счет области, отметил губернатор Новосибирска. Поэтому он запросил дополнительные средства, чтобы успеть сдать все объекты в срок.

Мишустин подтвердил, что чемпионат, который состоится в Новосибирске, является важным событием. Глава правительства пообещал заняться бюджетом области и увеличить финансирование.