Изобретатель из Нидерландов создал "кабинку крика" для выявления COVID-19

Нидерландский изобретатель Питер ван Вис создал альтернативный вариант теста на коронавирус. Его разработка может упростить метод выявления инфекции.

Нидерландский изобретатель Питер ван Вис создал альтернативный вариант теста на коронавирус. Его разработка может упростить метод выявления инфекции.

Разработка представляет собой некую "кабинку крика". Чтобы выяснить, инфицирован ли человек, ему нужно зайти туда и прокричать что-либо. В этот момент установленный воздухоочиститель должен уловить выделяемые частицы и проверить их на наличие вируса. Об этом пишет Reuters.

Процесс определения занимает около трех минут. Такая "кабинка крика" может пригодиться на концертах, в аэропортах, школах или офисах, считает изобретатель. Представитель Национального института здравоохранения Нидерландов Герт Вестерхус приветствует подобные идеи быстрого тестирования. Однако оценить созданный аппарат пока нельзя из-за недостаточной информации о нем.