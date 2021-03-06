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7:10   6 Марта 2021
Общество

ВОЗ призвала не расслабляться на фоне массовой вакцинации от COVID-19

ВОЗ призвала не расслабляться на фоне массовой вакцинации от COVID-19

Появление вакцин от COVID-19 расслабляет страны и людей. Но нужно сохранять бдительность, рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Люди в последнее время надеются на вакцину и начинают пренебрегать мерами предосторожности. Такое поведение не сможет подавить распространение коронавируса и появление новых штаммов, передает опасения Райана "Царьград".

"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что правительства и люди начинают думать, что пандемия закончилась. Это не так. Если мы не будем осторожны, нас ожидают и третья, и четвертая волна", — прокомментировал Райан.

Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. Пока она проводится преимущественно "Спутником V". Сейчас в стране зарегистрированы еще два препарата – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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#воз #пандемия #коронавирус

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