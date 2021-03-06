Журналист NI объяснил сближение РФ и КНР "предательством" Запада

Обращение к Востоку исторически свойственно России. В свете сегодняшних событий в этом нет ничего особенного, рассказал журналист Алекс Цивик для National Interest.

Обращение к Востоку исторически свойственно России. В свете сегодняшних событий в этом нет ничего особенного, рассказал журналист Алекс Цивик для National Interest.

Автор подчеркнул, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином в последние несколько лет значительно усилилось. Помимо этого, страны тесно сотрудничают в разработках космической сферы. По мнению журналиста, страны намерены создать совместную геополитическую и внутреннюю защиту от вмешательства Запада.

Цивик в своей статье призывает президента США Джо Байдена выстраивать с Россией равноправные дипломатические отношения. Вместе с тем он упомянул, что Соединенным Штатам необходимо изменить подход к внешней политике страны на территории стран Ближнего Востока.

В конце своего доклада Цивик подчеркнул, что США и странам Евросоюза необходимо пересмотреть подход к отношениям с Россией. По его словам, только так получится подтолкнуть РФ к сотрудничеству. В противном случае взаимоотношения Москвы и Пекина будут укрепляться во всех сферах.