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6:03   6 Марта 2021
Технологии

Уязвимость ПО Microsoft поставила под угрозу более 20 тыс. компаний в США

Уязвимость ПО Microsoft поставила под угрозу более 20 тыс. компаний в США

Хакеры могут получить доступ к данным более 20 тысяч американских организаций из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server от Microsoft.

Злоумышленники могут использовать эту неточность в ПО для масштабных кампаний цифрового шпионажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с реакцией властей США на информацию о возможной атаке хакеров через ПО Microsoft.

Вашингтон считает, что с возможностью взлома американских компаний через Exchange Server якобы могут быть связаны хакеры из Китая. Однако в китайском МИД опровергли эту информацию, заявив, что Пекин является противником любых кибератак.

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#сша #хакеры #microsoft

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