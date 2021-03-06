Уязвимость ПО Microsoft поставила под угрозу более 20 тыс. компаний в США

Хакеры могут получить доступ к данным более 20 тысяч американских организаций из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server от Microsoft.

Хакеры могут получить доступ к данным более 20 тысяч американских организаций из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server от Microsoft.

Злоумышленники могут использовать эту неточность в ПО для масштабных кампаний цифрового шпионажа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с реакцией властей США на информацию о возможной атаке хакеров через ПО Microsoft.

Вашингтон считает, что с возможностью взлома американских компаний через Exchange Server якобы могут быть связаны хакеры из Китая. Однако в китайском МИД опровергли эту информацию, заявив, что Пекин является противником любых кибератак.