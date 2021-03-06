Львовские националисты напали на музыкантов из-за песни на русском языке

Музыканты во Львове исполняли песню на русском языке. Это стало причиной недовольства девушки, которая обвинила молодых людей в нарушении закона.

Музыканты во Львове исполняли песню на русском языке. Это стало причиной недовольства девушки, которая обвинила молодых людей в нарушении закона.

Она посчитала поведение музыкантов нарушением порядка при нахождении в общественном месте. Исполнители ответили женщине, что будут петь на том языке, на котором им удобно.

Позже музыкантов атаковали местные националисты. По версии пострадавших, которые остались не только с разбитыми лицами, но и инструментами, они могут быть членами молодежного объединения одной из партий.

Блогер, которая изначально сделала замечание, и, скорее всего, вызвавшая на подмогу свой "нацбатальон" сфотографировала избитых музыкантов и поделилась снимком в соцсетях. По мнению девушки, использование русского языка на улицах Львова "незаконно", а всех "нарушителей" необходимо подвергать насильственным действиям.