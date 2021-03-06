Десятки людей погибли в результате взрыва в Сомали

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном Luul Yemeni в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает издание Africa News.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном Luul Yemeni в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает издание Africa News.

Очевидцы утверждают, что возле ресторана, где прогремел взрыв, были также слышны звуки выстрелов. Сомалийские медиа сообщили, что правоохранители перекрыли транспортное сообщение на подъезде к месту происшествия.

По официальным данным полиции, погибло около 20 человек. В разной степени тяжести получили ранения еще 30 граждан.

"Взрыв был очень сильным, вызвал значительные разрушения и привел к жертвам среди гражданского населения", — заявили местные власти.

Ни одна действующая в Сомали группировка не взяла на себя ответственность за подрыв авто. Полиция предполагает, что взрывной механизм привел в действие смертник.